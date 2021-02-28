Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 16-го тура УПЛ.

В поединке 16-го тура чемпионата Украины киевское Динамо в гостях уверенно обыграло Львов со счетом 4:1.

Подопечные Мирчи Луческу открыли счет уже в дебюте поединка, когда на первой минуте Беседин воспользовался ужасной ошибкой вратаря соперника Костика. Затем в середине первого тайма Цыганков удвоил преимущество киевлян, реализовав довольно спорный пенальти.

В начале второго тайма "бело-синие" укрепили счет голом Кендзеры, удачно сыгравшего на добивании, а окончательную точку в матче дебютным голом за Динамо поставил Леднев. Хозяева ответили единственным результативным ударом в исполнении Ныча в середине второго тайма.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

ПФК Львов — Динамо Киев 1:4

Голы: Ныч, 69 — Беседин, 1, Цыганков, 36 (пен.), Кендзера, 52, Леднев, 90



ПФК Львов: Костик — Грисьо (Ременяк, 82), Махмутович, Михоуби (Романчук, 46), Якимец — Сабино (Чиряк, 46) — Алваро (Захаркив, 59), Довгий (Семенив, 72), Брикнер, Шина — Ныч.



Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев (Сидклей, 88) — Сидорчук (Шепелев, 62) — Цыганков (Леднев, 80), Шапаренко, Буяльский, Родригес (Де Пена, 61) — Беседин (Супряга, 62).



Предупреждения: Махмутович, Брикнер.