Украина

Арбитр Дмитрий Кривушкин посчитал, что игрок Львова нарушил правила и назначил пенальти.

В поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги Львов принимает киевское Динамо и на момент второго тайма счет 3:0 в пользу команды Мирчи Луческу.

Киевляне быстро открыли счет после грубой ошибки голкипера соперника, которого подкараулил Артем Беседин.

Однако затем на 33-й минуте полузащитник Динамо Виталий Буяльский упал на газон от удара по ноге от Михоуби уже после того, как отдал неточную передачу на партнера по команде.

Главный арбитр матча Дмитрий Кривушкин посчитал, что игрок Львова нарушил правила и назначил пенальти. В этом моменте использовалась система ВАР, но сам Кривушкин повтор не смотрел.

Вашему вниманию видео эпизода:

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Львов — Динамо.