Украина

Наставник "бело-синих" поделился своими эмоциями после победы над Львовом.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу своих подопечных в матче 16-го тура УПЛ против Львова (4:1).

"Мы одержали важную победу в контексте того, что у нас была сложная неделя в плане перелетов и разъездов. Кроме того, мы проводили игры через два дня на третий. Нужно продолжать в том же духе и не прерывать победную серию. Получился хороший первый тайм с двумя забитыми мячами, с нашим территориальным преимуществом и хорошим контролем мяча. Похожим получился и второй тайм, правда, мы допустили несколько ошибок и пропустили несколько контратак соперника, но в целом, по количеству моментов и голевых ситуаций мы победили заслужено", — приводит слова Луческу пресс-служба киевлян.

Также румынский специалист отреагировал на поражение Шахтера в матче против Зари (0:1), благодаря чему киевляне увеличили отрыв от "горняков" до четырех очков в турнирной таблице УПЛ.

"Я комментирую только игру Динамо, а не результаты других соперников. У нас молодые игроки, команда учится и становится профессиональнее от игры к игре. Повторюсь, для нас важно сохранить победный ритм. Если победил в одном матче, это не значит, что второй можно играть спустя рукава. Важна победа, которая приносит следующую победу. В этом плане мы должны профессионально расти", — добавил Луческу.

На Football.ua доступен обзор матча Львов — Динамо.