Украина

Наставник донецкого Олимпика прокомментировал поражение его команды в матче против Миная.

Свой дебютный поединок в качестве главного тренера донецкого Олимпика Юрий Калитвинцев проводил в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги в гостях у Миная. Однако, футболисты "олимпийцев" не сумели поздравить своего нового наставника достижением успеха в отчетной игре, дважды пропустив с пенальти от Анатолия Нуриева еще по ходу первого тайма, на что нашлись силы ответить лишь у нападающего дончан Тадеуса Нкенга (1:2).

Минай — Олимпик 2:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер Олимпика Юрий Калитвинцев в своем послематчевом интервью взял на себя вину за поражение его команды, указав на достаточно сложный период адаптации в донецкой команде ввиду напряженного календаря в ближайшее время.

— Сегодня состоялось ваше возвращение в украинский футбол. Можете сказать в чем специфика нашего чемпионата?

— Я действительно долго не тренировал команду Премьер-лиги, но я внимательно следил за соревнованиями. Здесь много борьбы, хотя есть и клубы, которые стараются играть в комбинационный футбол. Но сегодня я хочу говорить прежде всего о своей команде.

— Как оцените работу арбитров в сегодняшнем матче?

— Какой бы арбитраж ни был, я никогда не стану его обсуждать. Этим никак не изменить ни действия рефери, ни счет. Мы принимаем сегодняшний результат. Просто говорить что-то в воздух не имеет смысла.

— Вы пришли в Олимпик без своих помощников. Стоит ли ожидать появления новых лиц в тренерском штабе?

— У нас штаб укомплектован. Что значит "без своих помощников"? У меня прекрасные ассистенты в Олимпике. Яя Туре — футбольный человек. Он сегодня и вовсе рвался играть, просился выйти хоть минут на 10… Но я сказал ему, что не знаком с футболистом Туре, я знаю тренера Яя Туре.

У него огромное желание, большой опыт, и он подсказывает ребятам правильные вещи. Нужно немного времени, чтобы он перестроился и вспомнил, что он уже не футболист. Есть молодой Дима Гришко — настоящий профессионал. Он очень исполнительный, а, главное, обучаемый.

— За эти несколько дней что вы в команде сумели ли футболисты понять ваши требования?

— Я обману и себя и вас, если скажу "да". У нас было всего две тренировки и одна разминка… Скажу так: футболисты прислушиваются и стараются выполнять. Это радует. Я говорил им, что меня интересуют именно обучаемые игроки, а не те, кому нужно будет много раз повторять одно и тоже. Необучаемым игрокам нечего делать в Премьер-лиге. На сегодняшний день я доволен футболистами. Но это на сегодняшний день!

— У Олимпика очень сложный календарь: Шахтер, Александрия, Ворскла, Десна… Как будете готовиться? Как настраивать ребят?

— Спросите у Шахтера, у Динамо, — они так же скажут, что календарь очень тяжелый. Ни один тренер не скажет вам, что календарь отличный и мы сейчас будем всех обыгрывать. Мы будем двигаться от матча к матчу. Для нас любой соперник — принципиальный. Имеем такой календарь — будем играть.

— Можете ли в чем-то упрекнуть своих подопечных в сегодняшнем матче?

Я всегда говорю футболистам: вы ответьте за игру, а я отвечу за результат. Это я и сказал ребятам в раздевалке. Они ответили за игру, а результат — на моей совести. По игре у меня никаких претензий к команде нет

Также, главный тренер Олимпика уточнил данный о состоянии здоровья тяжело травмированного капитана своей команды Евгения Цымбалюка: "Его отвезли в больницу. Точного диагноза мы еще не знаем, но травма очень серьезная. Дай Бог ему здоровья. Мы сейчас поедем и проведаем его. Но там все очень серьезно…".

В следующем туре донецкий Олимпик ожидает домашнее дерби против Шахтера.