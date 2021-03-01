Украина

Защитник ПФК Львов прокомментировал поражение его команды в игре против киевского Динамо.

Заключительным поединком в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги стало противостояние на Арене Львов, в котором местный ПФК Львов принимал киевское Динамо. "Золотые львы" пропустили быстрый гол еще до истечения первой минуты встречи, поэтому в дальнейшем не смогли рассчитывать на успел в игре против серьезного оппонента (1:4).

ПФК Львов — Динамо Киев 1:4 Видео голов и обзор матча

В своем послематчевом интервью телеканалу Футбол защитник Львова Владимир Якимец рассказал о настроениях в раздевалке его команды в перерыве матча против вице-чемпионов Украины.

"Мы в раздевалке переговорили с тренером. Успокоились после первого тайма. Все эмоции отбросили, уже не было чего терять. Перенесли свою игру на поле.

Тренер напомнил, как нам нужно перестроиться. Считаю, мы это выполнили и показали другую игру во втором тайме", — подытожил украинский игрок обороны.

Очередное поражение отправило ПФК Львов на последнюю строчку турнирной таблицы, которую они формально делят с петровским Ингульцом.

В следующем туре коллектив Виталия Шумского попытается исправить ситуацию в гостевом поединке против луганской Зари.