Украина

До заветной пятерки украинскому вингеру не хватает четыре мяча.

Киевское Динамо в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги уверенно обыграло Львов со счетом 4:1.

Один из голов в ворота львовской команды забил полузащитник "бело-синих" Виктор Цыганков, который реализовал пенальти в первом тайме.

Как сообщает пресс-служба Динамо, для Цыганкова этот гол стал 58-м в футболке киевского клуба в матчах чемпионата Украины. По этому показателю он догнал Олега Гусева и опередил Артема Милевского.

До топ-5 бомбардиров Динамо в УПЛ украинцу осталось забить четыре мяча и тогда он сможет опередить Виктора Леоненко, на счету которого 61 гол.

Также отмечается, что Цыганков смог забить 10 голов и более голов в УПЛ уже на протяжении четвертого сезона подряд. Рекордным сезоном для Виктора является кампания-2018/19, в которой он забил 18 мячей.

Добавим, что благодаря этому голу Цыганков возглавил гонку бомбардиров чемпионата Украины, опередив нападающего Зари Шахаба Захеди.

На Football.ua доступен обзор матча Львов — Динамо.