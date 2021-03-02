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Специалист доволен футболом подопечных.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал ничью в матче против Реал Сосьедада в Ла Лиге (1:1).

"Мы сыграли хороший матч. Может быть мы не очень хорошо начали, но у нас были шансы, особенно в первом тайме, чтобы забить гол. Мы потеряли два очка, играли дома, но против соперника, который также провел хорошую игру.

Мне пришлось поменять схему игры, так как не понравилось, как мы прессинговали. Спустя 15 минут после смены тактики мы снова перешли на 4-3-3. Изменения повлияли на игру. Бывают моменты, когда вам нужно что-то менять. В конце концов, вы пытаетесь найти что-то, что изменит динамику".

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"Мы должны сохранять спокойствие. Мы провели хорошую игру, у нас было три-четыре момента. Терпение, спокойствие и отдых. Команда создает моменты, нужно продолжать в том же духе. Не вижу никаких проблем перед игрой с Атлетико. Мы готовы к матчу и намерены показать отличный футбол.

Все команды теряют очки, мы знаем, что должны прибавить. Осталось еще много матчей до конца чемпионата", — цитирует Зидана Marca.