Испания

Футболист спас "сливочных" от поражения.

В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал сыграл вничью с Реал Сосьедадом (1:1).

На 60-й минуте Иско уступил на поле место Винисиусу, который спустя 29 минут забил и принес команде важную ничью.

Как сообщает журналист Педро Мартин, этот поединок стал для бразильца сотым за "королевский клуб". А на момент игры ему исполнилось 20 лет и 232 дня.

Только двое игроков могут похвастаться сотней матчей за Реал в более молодом возрасте — Икер Касильяс 20 лет и 125 дней и Рауль 19 лет и 177 дней.

За эти 100 игр на счету Винисиуса 13 голов и 20 голевых пасов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.