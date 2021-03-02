Футболист спас "сливочных" от поражения.
Винисиус, getty images
02 марта 2021, 06:24
В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал сыграл вничью с Реал Сосьедадом (1:1).
На 60-й минуте Иско уступил на поле место Винисиусу, который спустя 29 минут забил и принес команде важную ничью.
Как сообщает журналист Педро Мартин, этот поединок стал для бразильца сотым за "королевский клуб". А на момент игры ему исполнилось 20 лет и 232 дня.
Только двое игроков могут похвастаться сотней матчей за Реал в более молодом возрасте — Икер Касильяс 20 лет и 125 дней и Рауль 19 лет и 177 дней.
За эти 100 игр на счету Винисиуса 13 голов и 20 голевых пасов.
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