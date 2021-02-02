Украина: Первая лига

Экс-капитан Днепр-1 продолжит карьеру в Первой лиге.

Полузащитник Сергей Кравченко подписал контракт с Черноморцем — сообщил официальный сайт "моряков".

Ветеран, чей уход из Днепр-1 вызвал немалый резонанс, будет выступать под №14. Во вторник, 2 февраля, состоялось его официальное представление.

За свою карьеру Кравченко выступал за Монолит (Константиновка), вторую и третью команды Шахтера, Карабах (Азербайджан), Ворсклу, Динамо, Днепр, Волынь и Днепр-1.

В его послужном списке 10 матчей и 1 гол за национальную сборную Украины.

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