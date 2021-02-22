Украина: Первая лига

Легендарный украинский голкипер может покинуть тренерский штаб сборной Украины.

Один из помощников Андрея Шевченко по сборной Украины Александр Шовковский в скором времени может начать самостоятельную тренерскую карьеру. Об этом сообщает программа ПроФутбол.

По информации источника, 46-летний специалист, не имеющий опыта самостоятельной работы, является одним из кандидатов на вакантную должность, которая освободилась после ухода Сергея Ковальца.

Еще одним кандидатом был Вячеслав Шевчук, но сам он отрицает эту информацию.

Также отмечается, что владелец Черноморца Леонид Климов может прекратить финансовую поддержку одесского клуба.

После 14 туров Черноморец набрал 28 очков и занимает третье место в Первой лиге Украины, отставая от лидирующего Агробизнеса на три балла.