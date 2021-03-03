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Наставник Колоса высказался о предстоящем матче Кубка Украины против Динамо.

В четвертьфинале Кубка Украины киевское Динамо встретится с Колосом. Главный тренер ковалевского клуба Руслан Костышин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с действующим обладателем трофея.

"Мы мотивированы, потому что это матч против Динамо на стадии 1/4 финала. Нам впервые удалось так далеко пройти в Кубке Украины. Это мотивация для всех нас".

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"Какие у нас есть секреты с Динамо? Нужно с ними много бегать и полностью отдаваться на поле – вот и весь секрет. Здесь никаких секретов нет".

"Что касается кадровой ситуации, у нас есть травмированные, но рассказывать не буду. Есть достаточное количество игроков, способных их заменить", — заявил Костышин в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Динамо Киев — Колос состоится сегодня, третьего марта, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.