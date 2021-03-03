Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию четвертьфинального поединка.

В поединке 1/4 финала Кубка Украины киевское Динамо на НСК Олимпийском примет ковалевский Колос.

Предыдущая встреча команд в рамках 13-го тура УПЛ была довольно драматичной: результативная ничья (2:2) с девятью предупреждениями и двумя прямыми красными карточками.

Следить за событиями поединка Динамо Киев — Колос вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 3-го марта, в 17:00 по киевскому времени:

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