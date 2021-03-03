Украина

Поединок чемпионата Украины состоится восьмого марта.

Матч 17-го тура украинской Премьер-лиги между Рухом и Десной, который должен был состояться 6-го марта, пройдет 8-го марта в 14:00 по киевскому времени, о чем ранее сообщал официальный сайт УПЛ.

Если новая дата проведения поединка была известна, то вот место проведения данного противостояния определилось только сегодня, 3 марта.

По информации пресс-службы черниговского клуба, матч Рух — Десна состоится на львовском стадионе Скиф, вместимость которого составляет 3742 зрителей.

Напомним, что решение Дирекции УПЛ о переносе поединка было принято в связи с подготовкой газона стадиона Арена Львов к проведению международных матчей с участием национальной сборной Украины.