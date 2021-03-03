Украина

Поединок чемпионата Украины состоится в другую дату.

Матч 17-го тура чемпионата Украины между Рухом и Десной, который должен был состояться 6-го марта, пройдет 8-го марта, сообщает официальный сайт УПЛ.

Начало встречи запланировано на 14:00 по киевскому времени. Информация о стадионе, на котором пройдет игра, будет предоставлена дополнительно.

Соответствующее решение Дирекция УПЛ приняла в связи с подготовкой газона стадиона Арена Львов к проведению международных матчей с участием национальной сборной Украины.

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