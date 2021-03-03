Украина

Илья Шевцов вторую половину сезона проведет в другом клубе.

Нападающий Десны Илья Шевцов продолжит свою карьеру в составе Ингульца, сообщает пресс-служба черниговского клуба.

20-летний форвард отправляется в стан аутсайдера УПЛ, чтобы попробовать набраться опыта выступления в чемпионате Украины. Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Шевцов присоединился к "северянам" летом 2019 года и за это время провел девять матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Отметим, что в настоящее время Десна занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, а Ингулец — предпоследнее, 13-е.

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