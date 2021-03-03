Уже завтра мы узнаем, кто с кем будет бороться за путевку в финал турнира.
Игроки Зари уже пробились в полуфинал Кубка Украины, ФК Заря
03 марта 2021, 17:57
Уже завтра, 4 марта в Киеве в Доме футбола пройдет церемония жеребьевки полуфиналов Кубка Украины. Церемония начнется в 11:30. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Жеребьевку проведут наставник юношеской сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк и телеведущая Александра Лобода.
Помимо жеребьевки полуфиналистов, также будет определен хозяин поля финального поединка Кубка Украины, который должен пройти 12 мая в Тернополе.
Участники 1/2 финала Кубка Украины определятся по итогам сегодняшних поединков. Базовая дата полуфиналов — 21 апреля.
Ранее сообщалось, что Заря добыла волевую победу над Вересом и вышла в 1/2 финала Кубка Украины.