Украина

Лидер киевского Динамо был заменен в середине первого тайма.

Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков получил повреждение в четвертьфинальном матче Кубка Украины против Колоса. На данный момент в матче идет первый тайм и счет пока не открыт.

23-летний украинец, который перед матчем получил награду лучшему футболисту Украины по итогам 2020 года, вышел в стартовом составе киевлян, но уже в середине тайма он почувствовал дискомфорт и с помощью врачей покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. На 25-й минуте его заменил Жерсон Родригес.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 24 поединка, в которых забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.

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