Лидер киевского Динамо был заменен в середине первого тайма.
Виктор Цыганков, ФК Динамо
03 марта 2021, 17:36
Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков получил повреждение в четвертьфинальном матче Кубка Украины против Колоса. На данный момент в матче идет первый тайм и счет пока не открыт.
23-летний украинец, который перед матчем получил награду лучшему футболисту Украины по итогам 2020 года, вышел в стартовом составе киевлян, но уже в середине тайма он почувствовал дискомфорт и с помощью врачей покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. На 25-й минуте его заменил Жерсон Родригес.
В нынешнем сезоне Цыганков провел 24 поединка, в которых забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.