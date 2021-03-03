Украина

Наставник Вереса поделился своими мыслями после вылета из четвертьфинала Кубка Украины.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт довольно эмоционально прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальном матче против луганской Зари (1:2).

"Единственное, что разочаровало — результат. По игре — я доволен действиями команды. Тем, как футболисты выполняли установку на матч. Мы играли против очень сильной команды, которая находится в хорошем игровом тонусе. Они провели уже три официальных игры. Для нас — это первая официальная игра года. Поэтому было небольшое волнение.

Ребята — молодцы. Выполняли все, что от них требовали. Мы ни в чем не уступили луганской Зари. Создавали достаточно моментов. Вот реализация сегодня подвела. Несколько тяжелое было поле. В Турции мы готовились на несколько других полях. В целом хочу поблагодарить всех за игру. Если играть так далее — у нас все будет хорошо.

Сейчас команда получит два выходных. 6 марта собираемся вместе в Винниках, где готовиться к игре с Оболонью. 11 марта отправимся в Киев", — приводит слова Вирта пресс-служба Вереса.

Также украинский специалист проанализировал судейство, в котором он был очень недоволен тем фактом, что на игру был поставлен арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья, где сейчас базируется Заря.

"По судейству. Действительно. Мы пересмотрели эпизод — судьи допустили результативной ошибки с незасчитанным голом. Если бы мы повели в счете — все могло бы сложиться по-другому. На таком уровне арбитры УПЛ не должны так ошибаться. Кроме того, как можно арбитра из Запорожья назначать на игру команды, которая семь лет базируется в Запорожье?", — добавил Вирт.

Ранее своими эмоциями от матча поделился наставник Зари Виктор Скрипник.

На Football.ua доступен обзор матча Верес — Заря.