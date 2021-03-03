Украина

Наставник Зари подвел итоги четвертьфинального матча Кубка Украины против Вереса.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды в четвертьфинале Кубка Украины против команды Первой лиги — Вереса (2:1).

"Мы ожидали и понимали, что будет очень тяжелая игра, тем более, после матча с Шахтером. Мы рады, что прошли в полуфинал, потому что в кубке всегда только один победитель и на этот раз мы оказались победителями.

Не хочу сказать, что выиграли малой кровью, но те, кто играет меньше, тоже представляют Зарю и хотят побеждать. Спокойной игры мы не ждали, все было на нервах, но мы рады тому, что в конечном итоге выиграли", — приводит слова Скрипника ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен обзор матча Верес — Заря.