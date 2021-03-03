Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты четвертьфинального поединка Кубка Украины.

Во втором четвертьфинальном матче Кубка Украины киевское Динамо на своем поле лишь по итогам серии пенальти смогло обыграть Колос и добыть путевку в 1/2 финала турнира.

Основное время матча закончилось без забитых мячей, как собственно и два овертайма. В итоге все решила серия пенальти, где более удачливыми оказались подопечные Мирчи Луческу.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Серия пенальти:

Динамо Киев — Колос 0:0 (4:3 — по пен.)



Динамо Киев: Бойко — Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко (Тымчик, 116) — Сидорчук (Андриевский, 116) — Цыганков (Родригес, 25), Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Леднев, 67) — Беседин (Супряга, 96).



Колос: Волынец — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов (Нгамба, 90+2), Задоя — Данфа (Ильин, 74), Д. Костышин (Милько, 115), Антюх — Лысенко (Ориховский, 81).



Предупреждения: Де Пена, Родригес — Золотов, Д. Костышин, Богданов, Черноморец.