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Главный тренер Динамо Киев о победе в Кубке Украины над Колосом.

Динамо в Киеве на НСК Олимпийский в сложном матче добыло победу над Колосом в серии пенальти, и вышло в полуфинал Кубка Украины. После поединка главный тренер столичного клуба Мирча Луческу заявил, что кубковые матчи очень сложные, ведь в этом раунде противостояние состояло из одного матча и любую ошибку сложно исправить.

"Кубковые матчи стоят особняком, они очень сложные. Ведь раунд состоит только из одного матча, нужно играть очень внимательно. Любую ошибку и пропущенный гол сложно исправить. В первом тайме мы действовали очень осторожно, но во второй половине выглядели лучше. Доминировали на поле и создали несколько хороших моментов у чужих ворот. Однако для их реализации все время не хватало то последнего паса, то одного метра или доли секунды.

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Сложность заключалась еще и в большом количестве травмированных игроков — у нас выпали Вербич, Попов, Кендзера, Шепелев, Гармаш… В принципе, мы хорошо двигались, и обе команды выдержали эту игру в физическом плане. Причем мы все время атаковали и стремились забить. По большому счету, выиграла та команда, которая была лучше. Ребята, которые были на поле, профессионально выполняли свое дело. Они большие молодцы", — сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.