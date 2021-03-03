Арбитр не назначил пенальти после попадания мяча в руку Беседина в штрафной киевлян.
АРТЕМ БЕСЕДИН, ФОТО ФК ДИНАМО КИЕВ
03 марта 2021, 18:46
В настоящее время проходит четвертьфинальный поединок Кубка Украины, в котором киевское Динамо принимает Колос. На момент второго тайма счет в матче не открыт.
На 26-й минуте первого тайма произошел довольно спорный эпизод, в котором мяч после подачи хавбека Колоса Андрея Богданова попал в руку нападающему Артем Беселину в штрафной киевлян.
Главный арбитр матча Денис Шурман после подсказки со стороны видеоассистента принял решение не назначать одиннадцатиметровый удар в ворота команды Мирчи Луческу.
Вашему вниманию видео эпизода:
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.