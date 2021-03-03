Украина

Арбитр не назначил пенальти после попадания мяча в руку Беседина в штрафной киевлян.

В настоящее время проходит четвертьфинальный поединок Кубка Украины, в котором киевское Динамо принимает Колос. На момент второго тайма счет в матче не открыт.

На 26-й минуте первого тайма произошел довольно спорный эпизод, в котором мяч после подачи хавбека Колоса Андрея Богданова попал в руку нападающему Артем Беселину в штрафной киевлян.

Главный арбитр матча Денис Шурман после подсказки со стороны видеоассистента принял решение не назначать одиннадцатиметровый удар в ворота команды Мирчи Луческу.

Вашему вниманию видео эпизода:

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.