Украина

Специалист рассказал о матче в Кубке Украины.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич оценил игру команды в матче против Александрии в рамках 1/4 финала Кубка Украины (1:1, 3:4 по пенальти).

"В раздевалке грустно. Такие же эмоции у тренерского штаба. Но я горд за команду. «Александрия» находилась в хорошей форме. Это хорошая команда, которая создает много проблем всем командам УПЛ. Со своим специфическим футболом, вертикальным, много единоборств, длинных передач, подборами, стандартами, они имеют очень большое влияние на конечный результат.

Мы им не дали создать ни одного момента практически. Мы просто аннулировали лучшие карты соперника, но подарили им первый гол. У нас была налажена игра. Кроме подарка и еще одного углового, я не помню, чтобы у соперника еще что-то было. Не хватило реализации в большинстве. Очень сложно пробиваться сквозь насыщенную оборону и создавать очевидные моменты, хотя они и были. Они были у Назаренко, Булецы, Хобленко. 20 ударов по воротам. Заслужили победу. Поздравляю Александрию с выходом дальше".

"Завершился ли сезон для Днепра-1? Почему завершен? Разве нет больше матчей? Мы идем хорошим путем. В сегодняшнем матче мы показали, на что способны. Насколько мы влияем игру, насколько владеем инициативой, насколько мы жесткие, агрессивные. Не хватило лишь реализации, чтобы пройти в полуфинал.

Единый путь – биться в каждом матче и выполнять наши цели. Впереди вновь Александрия. Постараемся восстановиться, освежить головы. Не опускаем руки, хотя ребята в раздевалке сейчас расстроены. Когда ты выдаешь все на футбольном поле, претензий не может быть. Они это понимают, это футбол", — цитирует Йовичевича Профутбол Digital.