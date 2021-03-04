Украина

Специалист выразил благодарность фанатам.

Перволиговый Агробизнес совершил, пожалуй, главную сенсацию текущего сезона, обыграв в четвертьфинале Кубка Украины донецкий Шахтер (1:0).

Главный тренер команды из Волочиска Александр Чижевский в своем Facebook-аккаунте поблагодарил фанатов за поддержку.

"Хочу искренне поблагодарить всех, кто болел за Агробизнес. Спасибо всем, кот смотрел матч на стадионе и у экрана телевизора. Спасибо за теплые поздравления, которых было тысячи, поверьте".

"Простите, если где-то кому-то не ответил, не взял трубку, но вчера уже был без эмоций, истощен! Я Вас всех уважаю, люблю, обнимаю !!! Вместе Мы сила !!!".

Напомним, в полуфинале Кубка Агробизнес встретится с киевским Динамо.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.