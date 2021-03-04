Специалист выразил благодарность фанатам.
АЛЕКСАНДР ЧИЖЕВСКИЙ, ФК АГРОБИЗНЕС
04 марта 2021, 16:55
Перволиговый Агробизнес совершил, пожалуй, главную сенсацию текущего сезона, обыграв в четвертьфинале Кубка Украины донецкий Шахтер (1:0).
Главный тренер команды из Волочиска Александр Чижевский в своем Facebook-аккаунте поблагодарил фанатов за поддержку.
"Хочу искренне поблагодарить всех, кто болел за Агробизнес. Спасибо всем, кот смотрел матч на стадионе и у экрана телевизора. Спасибо за теплые поздравления, которых было тысячи, поверьте".
"Простите, если где-то кому-то не ответил, не взял трубку, но вчера уже был без эмоций, истощен! Я Вас всех уважаю, люблю, обнимаю !!! Вместе Мы сила !!!".
Напомним, в полуфинале Кубка Агробизнес встретится с киевским Динамо.
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