Украина

Инициативу поддержал главный тренер киевлян Мирча Луческу.

Динамо Киев проведет товарищеский матч против Динамо Бухарест в рамках благотворительной акции, сообщает Peluza Catalin Hildan-Dinamo.

Деньги, которые будут заработаны на реализации входных билетов, пойдут на оплату долгов румынского клуба.

Футболисты не получили заработную плату в необходимый срок, а потому у Динамо Бухарест могут возникнуть трудности с получением лицензии.

Поединок состоится на НСК Олимпийский в Киеве. О времени проведения матча и цене билетов информация появится позже.

Напомним, что ранее Луческу предложил Динамо Киев начать партнерство с Динамо Бухарест.