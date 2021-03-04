Футболист провел отличный месяц.
ВИТАЛИЙ БУЯЛЬСКИЙ, ФК ДИНАМО КИЕВ
04 марта 2021, 19:25
Среди болельщиков киевского Динамо завершилось голосование за лучшего футболиста февраля.
По его итогам лучшим стал полузащитник клуба Виталий Буяльский. За него свои голоса отдали 69 процентов фанатов.
Второе место у вингера киевлян Виктора Цыганкова, который собрал 11 процентов. Третье — у форварда Артема Беседина — 10 процентов.
Также в пятерку по итогам вошли Николай Шапаренко (8 процентов) и Виталий Миколенко (2 процента).
Отметим, что в феврале Виталий Буяльский провел на поле пять матчей, в которых трижды поражал ворота соперников.
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