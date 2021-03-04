Украина

Футболист провел отличный месяц.

Среди болельщиков киевского Динамо завершилось голосование за лучшего футболиста февраля.

По его итогам лучшим стал полузащитник клуба Виталий Буяльский. За него свои голоса отдали 69 процентов фанатов.

Второе место у вингера киевлян Виктора Цыганкова, который собрал 11 процентов. Третье — у форварда Артема Беседина — 10 процентов.

Также в пятерку по итогам вошли Николай Шапаренко (8 процентов) и Виталий Миколенко (2 процента).

Отметим, что в феврале Виталий Буяльский провел на поле пять матчей, в которых трижды поражал ворота соперников.

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