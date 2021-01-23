Украина

Румынский наставник старается спасти от банкротства один из своих первых клубов в тренерской карьере.

Бухарестское Динамо на данный момент имеет крайне сложную финансовую обстановку, находясь в процессе поиска средств для погашения многомиллионных долгов, поэтому его экс-футболисты и сотрудники решили оказать поддержку в поиске возможных финансовых доноров.

Как сообщает румынский ресурс sport.ro, по состоянию на сегодняшний день, "красные псы" накопили уже 6 млн евро на своем счету должников, причем этот показатель серьезно возрос после поглощения контрольного пакета акций клуба испанцем Пабло Кортасеро в августе 2020 года.

На помощь одному из наиболее титулованных коллективов страны может прийти программа DDB (членская программа финансовой поддержки клуба со стороны болельщиков — ред.), которой руководит экс-президент Николае Бадя, а также процент от продажи телевизионных прав, транш от которых придет в ближайшее время.

Как член DDB, главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу был готов помочь клубу на сумму в размере 500 тыс. евро в качестве платы за переход полузащитника Деяну Сореску.

Кроме того, наставник "бело-синих" провел беседу с президентом своего клуба, Игорем Суркисом, относительно возможного установления партнерских отношений между клубами. Суть данных контактов состоит в том, чтобы как можно больше перспективных украинских и румынских футболистов получали опыт игры за рубежом, совершая переходы в обоих направлениях.

В истории киевлян было достаточно исполнителей с румынским паспортом, среди которых можно выделить Флорина Черната, Тибериу Гиоане и Кристиана Иримиа, а также Тудора Белуцэ, который на данный момент выступает на правах аренды за английский Брайтон.

Действующий вице-чемпион Украины сейчас проходит активную подготовку ко второй части сезона, параллельно принимая участие в товарищеских матчах на поле Объединенных Арабских Эмиратов, откуда в скором времени выдвинется в Турцию.