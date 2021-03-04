Украина

Голкипер команды Мирчи Луческу провел юбилейный поединок без пропущенных голов.

Вратарь Динамо Денис Бойко отстоял на ноль в поединке 1/4 финала Кубка Украины против Колоса.

По информации официального сайта киевского клуба, этот матч стал для украинца 40-м "сухим" в составе "бело-синих".

Из этого числа Бойко не пропускал в 29-ти поединках чемпионата Украины, трижды — в основное и дополнительное время национального Кубка, 7 раз — в еврокубковых поединках, а еще один "сухой" матч провел за "Динамо" в Суперкубке Украины.

Также отмечается, что Динамо 25-й раз участвовало в четвертьфинале национального Кубка и в 20-й раз вышло в полуфинальную стадию турнира.

Ранее Денис Бойко прокомментировал победу над Колосом в Кубке Украины.

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