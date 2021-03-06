Украина

Представитель руководства новоиспеченного полуфиналиста Кубка Украины рассказал о мерах поощрения футболистов его команды.

После триумфального поединка стадии четвертьфинала Кубка Украины против донецкого Шахтера (1:0), футболисты волочиского Агробизнеса находились в возвышенном расположении духа.

Агробизнес — Шахтер 1:0 Обзор матча 1/4 финала Кубка Украины

Руководство "желто-синих" не осталось в стороне от того, чтобы поощрить своих подопечных за выдающийся успех в игре против действующего чемпиона Украины, а вице-президент клуба Андрей Донец в интервью телеканалу Футбол рассказал о мерах поощрения команды после матча.

"После матча мы распустили команду. Они приехали на встречу сразу из Турции, они не видели своих родных. Отпустили, два дня выходных.

6 марта планируем собраться в Винниках и готовиться дальше", — подытожил функционер.

Напомним, что следующим соперником Агробизнеса по розыгрышу Кубка Украины станет киевское Динамо.

Теперь, лидер Первой лиги вновь соберется уже через несколько дней с целью провести подготовку к возобновлению сезона матчем против херсонского Кристалла.