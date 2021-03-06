Представитель руководства новоиспеченного полуфиналиста Кубка Украины рассказал о мерах поощрения футболистов его команды.
Андрей Донец, фото ФК Горняк-Спорт
06 марта 2021, 10:14
После триумфального поединка стадии четвертьфинала Кубка Украины против донецкого Шахтера (1:0), футболисты волочиского Агробизнеса находились в возвышенном расположении духа.
Агробизнес — Шахтер 1:0 Обзор матча 1/4 финала Кубка Украины
Руководство "желто-синих" не осталось в стороне от того, чтобы поощрить своих подопечных за выдающийся успех в игре против действующего чемпиона Украины, а вице-президент клуба Андрей Донец в интервью телеканалу Футбол рассказал о мерах поощрения команды после матча.
"После матча мы распустили команду. Они приехали на встречу сразу из Турции, они не видели своих родных. Отпустили, два дня выходных.
6 марта планируем собраться в Винниках и готовиться дальше", — подытожил функционер.
Напомним, что следующим соперником Агробизнеса по розыгрышу Кубка Украины станет киевское Динамо.
Теперь, лидер Первой лиги вновь соберется уже через несколько дней с целью провести подготовку к возобновлению сезона матчем против херсонского Кристалла.