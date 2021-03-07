Украина

Кипер "горняков" раскритиковал поле.

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин в негативном ключе высказался о качестве газона на стадионе имени В. Лобановского, где "горняки" играли против Олимпика (0:1).

"Поле было просто катастрофа. Но оно было одинаковым для двух команд. Выходить из обороны, из-под прессинга было очень тяжело.

Мяч дробил, его было тяжело принимать. Потому старались понадежней, лучше длинную передачу и там уже накрывать", — цитирует Трубина Футбол NEWS.

Отметим, что после поединка Олимпик — Шахтер президент хозяев Владислав Гельзин очень эмоционально высказался в адрес арбитров. Причиной бурных заявлений было неназначенный пенальти в ворота Шахтера.

Ранее замечание работникам стадиона сделал и главный тренер Шахтера Луиш Каштру.

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