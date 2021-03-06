Украина

Наставник "горняков" подвел итоги матча после победы над Олимпиком.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против Олимпика (1:0).

"У нас всегда есть определенный план. В кубковом матче пришлось провести полную ротацию, и сегодня невозможно было бы играть с Олимпиком, если бы и в среду были те же 11 футболистов в старте. Мы поменяли абсолютно всех – остался только Маркос Антонио. Алан Патрик был дисквалифицирован. Два состава демонстрируют разные динамики – совершенно разные стратегии на каждую игру.

Если говорить о состоянии поля, оно не позволяет демонстрировать футбол Шахтера. Несмотря на то, что мы не проводим тот сезон, который хотели бы, мы продолжаем быть той командой, которая играла в полуфинале Лиги Европы. И мы продолжаем быть командой, которая в прошлом сезоне оторвалась от второго места на 23 очка, побив все рекорды. Также в этом сезоне мы прошли групповой этап Лиги чемпионов полностью заслуженно.

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Мы сейчас переживаем не наилучший момент, стараемся идти вперед, но отдаем себе отчет, что невозможно на таком поле играть лучше – как нам, так и другой команде, которая может здесь выступать. Это нереально! Как позволяют играть на таком поле? Но жизнь такова. На каждую игру мы приезжаем, чтобы побеждать. Так было и сегодня. Иногда нам также нужно немного удачи – возможно, это то, что произошло сегодня, и то, чего не произошло в других матчах", — приводит слова Каштру пресс-служба "горняков".

На Football.ua доступен обзор матча Олимпик — Шахтер.