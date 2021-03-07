Украина

"Азовцы" на некоторое время потеряли молодого форварда.

Нападающий Шахтера Даниил Сикан, который выступает на правах аренды за Мариуполь, получил серьезные травмы в минувшем матче 17-го тура УПЛ против полтавской Ворсклы (0:1).

По результата обследования, 19-летнему форварду диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти, о чем на своей странице в Facebook сообщил аналитик сборной Украины U-21 Евгений Гресь. По прогнозам врачей, футболист пропустит около месяца.

Такие травмы Сикан получил в концовке первого тайма, когда столкнулся с полузащитником полтавчан Александром Скляром, который как отмечается, навестил Даниила в больнице.

Также отметим, что в этом же матче серьезную травму получил хавбек Ворсклы Георгий Цитаишвили.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.