Украина

Наставник киевлян поделился своими мыслями после победы на Минайем.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу над Минайем (3:0) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

"Мы провели первый тайм, играя очень расслабленно и медленно. Но при этом создали пару моментов для взятия ворот. Соперник впервые перешел середину поля лишь после 40-й минуты. Минай хорошо перекрывал коридоры, соперники страховали друг друга и не давали нам развернуться, не оставляя свободных зон.

Во втором тайме у нас никто не брал на себя персональную инициативу. Мы забили быстрый мяч — это и нужно было сделать, чтобы соперник вышел из обороны и освободил для нас зоны. После этого мы начали лучше играть и могли закончить матч с еще большим счетом", — приводит слова Луческу пресс-служба Динамо.

Также румынский специалист рассказал о заменах во втором тайме, где он дал время футболистам, которые получают мало игровой практики.

"Они все игроки основного состава, и я не могу кого-либо выделять. Ребята, вышедшие на замену, выполнили то, что и должны делать профессиональные футболисты. Не нужно забывать, что у нас через четыре дня уже игра Лиги Европы. Важно, чтобы все исполнители, которые выходят в основе или на замену, выполняли то, что я прошу от игроков, и делали свою работу хорошо", — добавил Луческу.

На Football.ua доступен обзор матча Динамо — Минай.