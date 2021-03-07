Украина

Хавбек киевлян подвел итоги матча против против Миная.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский прокомментировал победу своей команды над Минаем (3:0) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

Также рассказал о награде — украинца признали лучшим игроком месяца в составе киевлян по итогам голосования среди болельщиков.

"Для меня не так уж важны индивидуальные достижения. Я всегда говорил, что командные победы — намного важнее. Когда я был моложе, тогда, наверное, гнался за индивидуальными победами — хотелось больше забивать и отдавать голевых передач. Сейчас у меня это ушло на второй план"

"Не всегда получается забивать и делать ассисты. Соперник ведь тоже смотрит, как я играю, подстраивается под мою игру. Поэтому с каждым разом забивать будет все сложнее. Но я не расстраиваюсь, главное — победа команды, для которой я принес какую-то пользу".

"Минай — физически хорошо подготовленная команда. Мы тоже, но нам нужно было атаковать, а у них десять футболистов находилось в защите, и было сложно принять мяч, развернуться. А во втором тайме у нас уже появились зоны, плюс Минай играл в меньшинстве после удаления. Можно сказать, игра была сделана", — сказал Буяльский в интервью клубному каналу Динамо в YouTube.

Помимо этого Бульяский прокомментировал возвращение на НСК Олимпийский форварда Миная Артема Милевского — бывшего игрока Динамо.

"Когда вижу Артема — общаемся, спрашиваем, как дела. Мы не были друзьями, но находились в хороших отношениях, когда я играл за дубль Динамо, а его отдавали в дубль из первой команды. Он нам помогал и подсказывал. Хорошо отношусь к Артему", — добавил Виталий.

На Football.ua доступен обзор матча Динамо — Минай.