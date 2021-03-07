Украина

Футболист не стал расстраиваться решению тренерского штаба.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский прокомментировал невызов в сборную Украины на матчи отбора к ЧМ-2022.

"Я в сборную вызывался три или четыре года. Я особой пользы не приношу команде. Вышел в матче с Люксембургом на позицию правого защитника на пять минут, вышел с Косово на минут пять или семь.

Ничего, я сконцентрирован на клубе, которому приношу больше пользы. Я ни на кого не обижаюсь".

Заслужил ли Буяльский и игроки Зари на вызов в сорную?

"Уважаю главного тренера сборной. Буду болеть за сборную, никакого конфликта нет. С Андреем Шевченко у нас нормальные отношения", — сказал Буяльский в интервью Профутбол Digital.

Ранее у нас появился расширенный список футболистов, которых вызвал Андрей Шевченко на матчи отбора к чемпионату мира-2022.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.