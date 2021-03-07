Футболист не стал расстраиваться решению тренерского штаба.
ВИТАЛИЙ БУЯЛЬСКИЙ, ФК ДИНАМО КИЕВ
07 марта 2021, 20:31
Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский прокомментировал невызов в сборную Украины на матчи отбора к ЧМ-2022.
"Я в сборную вызывался три или четыре года. Я особой пользы не приношу команде. Вышел в матче с Люксембургом на позицию правого защитника на пять минут, вышел с Косово на минут пять или семь.
Ничего, я сконцентрирован на клубе, которому приношу больше пользы. Я ни на кого не обижаюсь".
Заслужил ли Буяльский и игроки Зари на вызов в сорную?
"Уважаю главного тренера сборной. Буду болеть за сборную, никакого конфликта нет. С Андреем Шевченко у нас нормальные отношения", — сказал Буяльский в интервью Профутбол Digital.
Ранее у нас появился расширенный список футболистов, которых вызвал Андрей Шевченко на матчи отбора к чемпионату мира-2022.
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