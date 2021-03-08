Украина

Хавбек поразил ворота Миная в чемпионате Украины.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо обыграл Минай (3:0).

Счет в матче открыл Сергей Сидорчук на 52-й минуте, пробив издали.

Этот гол стал для Сидорчука 13-м в рамках УПЛ. По этому показателю он обошел Карлоса Корреа и Сергея Коновалова, а также сравнялся с Олегом Лужным.

Также пресс-служба киевлян отмечает, что 29-летний футболист провел 50-й матч за киевлян в роли капитана команды.

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