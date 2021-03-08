Украина

Наставник Днепра-1 поделился своими мыслями о ничейном результате в матче УПЛ против Александрии.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал ничью в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против Александрии. Встреча завершилась со счетом 0:0.

"Мы были ближе к победе как в кубковом матче, так и сегодня. Имели достаточно моментов, чтобы выиграть. Выровняли их интенсивный футбол, вертикальные передачи и стандартные положения — их лучшую карту. И воспользовались нашими картами в фазе атаки, нашему плану на игру. Но снова не хватило реализации.

Как я немного пошутил сейчас в флэш-интервью — последний удар покупается за евро. И недаром Холланд или иной футболист стоят десятки миллионов. В этом заключается маленькая разница. Нам еще надо создать бомбардира. Думаю, со временем будет набираться опыта, чтобы следующие моменты они спокойно реализовывали. Выигрышная игра, в которой мы росли с каждой минутой и во втором тайме полностью захватили территорию. Не помню ни одного момента, кроме ошибки в конце матча, которую мы подарили.

Как говорят все тренеры, надо работать. Это единственный выход из ситуации, который дает уверенность. Надо много тренировать, повторять, бить с точки в точку, как говорит Леоненко. Мы работаем над такими ситуациями, но должно пройти некоторое время. Надо, чтобы эти моменты решались на подсознании, чтобы могли додавить соперника до конца. Такая ситуация была сегодня и в кубковом матче, и против Мариуполь. Это все были выигрышные игры, но нам не хватает последнего удара. Работаем над этим, создаем моменты. И чем больше матчей проводить таким образом, гораздо больше побед придет.

Уже в третий раз в этой части сезона мы не пропустили. Мы очень прибавили в командной игре в обороне, что радует меня как тренера: четкая дисциплина, желание победить, выиграть единоборства. Ранее Александрии проигрывали, а сегодня были лучше и играли с позиции силы. И болельщики это замечают. Со временем они будут заполнять трибуны, давать нам ветер в спину, чтобы выигрывать такие матчи.", — приводит слова Йовичевича пресс-служба Днепра-1.

Также хорватский специалист рассказал о своем эксперименте — смена флангов для Наказаренко и Чуже.

"Именно естественная позиция как раз эта. Но замысел был тактический. На Пашаева, который любит давать вертикальные передачи — и Александрия, когда играет с двумя форвардами, имеет несколько вариантов обострения — имел выдвигаться легкий футболист с легкими ногами. Назаренко может лучше реагировать на передачи от Пашаева или Бабогла. А с другого фланга Вантух больше подключается к атакам и ведет себя как вингер. И Чуже несет ответственность, чтобы выдержать весь матч, бегая вперед-назад. Поэтому тактический замысел был хороший. Но когда увидели, что взяли игру под контроль, сказали измениться флангами, чтобы они действовали более естественно и принесли больше пользы в атаке", — продолжил Йовичевич.

Наставник Днепра-1 был удивлен тактической схемой соперника с тремя центральными защитниками, но сказал что его команды это не было сюрпризом.

"Было неожиданно, когда мы увидели состав. Но мы готовимся к разным формаций. И уже имели опыт игры против трех защитников в матче с Ворсклой. После 10 минут игры сегодня сделали коррекцию и наладили действия. В начале были проблемы из-за того, что внешнюю ротацию делал Гречишкин. Мы это остановили, и соперник после этого не было другого выхода, кроме длинных передач. А мы выигрывали подборы и готовили наши атаки", — добавил хорват.

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