Украина

Президент Олимпика выступил с официальным заявлением после скандального матча УПЛ против Шахтера.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер с минимальным счетом переиграл Олимпик (1:0), однако данный поединок стал поводом для появления очередного скандала в нашем футболе. На 38-й минуте матча нападающий Олимпика Таддеус Нкенг сравнял счет, но после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Юрий Иванов принял решение отменить гол, что вызвало множество споров и неоднозначную реакцию у футбольной общественности.

Первым свое категорическое несогласие с отмененным голом сразу после матча высказал президент Олимпика Владислав Гельзин, который в прямом эфире раскритиковал решение Иванова и главу комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, использую нецензурную лексику.

Позже глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка прокомментировал произошедшее и подтвердил факт открытия дисциплинарного дела по отношению к Владиславу Гельзину, который, в свою очередь, выступил с официальным обращением к футбольной общественности.

"Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи грозится мне, как президенту Олимпика, от имени КДК наказанием за эмоциональную оценку событий, произошедших в субботнем матче УПЛ с участием нашей команды".

"Не вижу ни смысла, ни необходимости как-либо оправдываться перед этим деятелем, отстроившим в украинском футболе пирамиду судейской управляемой вседозволенности. Но считаю своим долгом принести извинения всем, кто, живя футболом, все же стремится избегать столь жестких и нелицеприятных высказываний, тем более – на широкую публику".

"Поверьте, я и сам не являюсь показным, бравирующим матерщинником, это действительно не мой способ выражения мыслей. Но когда на моих глазах и во всех смыслах – за мой же счет арбитры демонстративно издеваются над моей командой, безусловно, будучи уверенными, что в очередной раз любое деяние сойдет им с рук, тут всякому терпению однажды наступит предел".

"Я отнюдь не горжусь теми фразами, которые были высказаны на камеру в минувшую субботу, но я не намерен и отрекаться от сути изложенного: В УКРАИНСКИЙ ФУТБОЛ ВЕРНУЛСЯ СИСТЕМНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!"

"Для меня не так уж важно – работают ли судьи в угоду какой-либо одной отдельно взятой команде, либо карают нас, своих жертв, по жребию или по озарению синьора Лучи. Главное – беспредел вернулся! Это очевидно всем – футболистам и тренерам, журналистам и болельщикам, тем специалистам и экспертам, чье око не замылено раболепной преданностью и заискиваниями перед устроителями настоящего футбольного насилия".

"Но в первую очередь демонстративность произвола совершенно очевидна нам – тем, кто, несмотря на суровость реалий, все же изыскивает и находит возможности для обеспечения нормальной жизнедеятельности в Украине профессиональных футбольных клубов и лиг. А это все более сомнительное удовольствие по-прежнему не из дешевых".

"И когда мы – реальные, а не мнимые организаторы футбольного действа – становимся свидетелями подобных, все более явных фактов организованного судейского насилия над своими командами, даже в наших, закаленных временем и испытаниями венах вскипает кровь! И однажды приходит понимание – бесконечно терпеть все это просто невозможно".

"Только в текущем сезоне из моих коллег и партнеров по футбольному цеху на крик отчаяния вынужденно срывались – перечисляю в хронологическом порядке – владелец Агробизнеса Олег Собуцкий, впоследствии пожизненно дисквалифицированный; президент Динамо Игорь Суркис, одним из первых заявивший о системном характере проблемы; Александр Поворознюк, уже подумывающий об уходе из Ингульца..."

"Неужели все мы – враги футболу? Неужели основная наша цель и побудительный мотив – не удерживать на плаву свои клубы, тем самым по мере сил и возможностей содействуя развитию украинского футбола, а скандалить и разваливать его? Ответы на эти вопросы очевидны для всех, кто в самом деле любит футбол и беспокоится о нем…"

"По моему глубокому убеждению, до определенной поры не столь очевидно было иное – нам, представителям футбольных команд, вне зависимости от клубной принадлежности и внутриклубного ранга, не оставляют иного выбора, каждого из нас откровенно и недвусмысленно провоцируют, раз за разом подталкивая к эмоциональным выплескам".

"Причем те, кто делает это, уверены в своей безнаказанности. Прячась за свой монопольный статус – карать и наказывать – они наивно полагают, что так будет всегда. Что мы вечно будем вынуждены кормить их – самодовольных футбольных трутней…"

Позволю себе разочаровать г-на Лучи и его "синьорат": системность беспредела достигла черты, угрожающей самому существованию футбола Украины, и не только профессионального. Те, кто все эти годы вкладывал в него свои души, инвестировал средства, постепенно осознают глубину проблемы. Уверен, за этим пониманием непременно последуют и действия! Разумеется, выверенные как по своей сути, так и по изяществу формы", — приводит слова Гельзина официальный сайт Олимпика.

Стоит отметить, что глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи ранее заявил, что гол Нкенга в ворота Шахтера был отменен справедливо, при этом поводом для этого послужил все-таки офсайд, а не возможное препятствование Анатолию Трубину со стороны Игоря Снурницына.