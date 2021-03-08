Украина

Тренер львовского клуба прокомментировал поражение в матче УПЛ против Десны.

Старший тренер львовского Руха Александр Грицай поделился своими мыслями после разгромного поражения в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против черниговской Десны (0:4).

"Трудно комментировать такие матчи. Когда в родных стенах уступаешь со счетом 0:4 при таком количестве болельщиков, то это очень плохо. Мы не вошли в игру так, как положено. Индивидуальные ошибки футболистов, быстрый пропущенный мяч, гол в раздевалку. Далее нам было трудно что-то изменить. Тем не менее, в перерыве постарались освежить игру. Пытались подбодрить ребят. Попросили их играть более агрессивно. Отметили им, что не нужно контролировать мяч у своих ворот, а нужно играть с акцентом на атаку. Впрочем, нам это не удалось. Это полностью проигранный матч. Сегодня победил сильнейший. Будем делать выводы и работать дальше.

На этот поединок у нас вышла обновленная линия обороны. С тех игроков, которые играли предыдущие матчи в защите, вышли только Белый и Зец. Остальные футболисты проводили свои первые матчи в году. Наверное, была какая-то несыгранность. Мы видели, что с правого фланга проходят атаки соперника. Попробовали на этот фланг поставить более скоростного игрока. Рагнара мы заменили не из его индивидуальной ошибки.

Мы знали, что на игру придет много людей, которые будут нас болеть. Даже при счете 0:4 мы чувствовали их поддержку. Спасибо им за это. Хотел бы от имени всей команды и тренерского штаба попросить у них прощения за то, что дома уступили с таким разгромным счетом. Конечно, в родных стенах так нельзя играть", — приводит слова Грицая пресс-служба львовского клуба.

Посмотреть видеообзор матча Рух — Десна можно на Football.ua.