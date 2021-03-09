Украина

Сразу три результативных действия в одном матче не могли остаться незамеченными.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги луганской Заре удалось в очередной раз в своей истории покуражится над ПФК Львов, в воротах которого по итогу поединка на Славутич-Арене оказались сразу четыре мяча (4:0).

Дубли Гладкого и Аллахьяра — в обзоре матча Заря — Львов

Фундамент для успеха подопечных Виктора Скрипника создали два точных удара нападающего Александра Гладкого, к которым он также сумел приписать результативный пас на партнера по команде — Аллахьяра Сайядманеша.

Как итог, экспертный совет, в состав которого вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Геннадий Орбу и Йожеф Сабо, принял решение назвать опытного украинского голеадора лучшим игроком 17-го тура УПЛ.

Конкуренцию за данное звание Гладкий выиграл у того-таки Сайядманеша и двух представителей черниговской Десны: Андрея Тотовицкого и Егора Картушова.

Напомним, что лучшим тренером в 17-м туре УПЛ стал наставник "северян" Александр Рябоконь.

Луганская Заря, по окончанию очередного игрового уик-энда, обосновалась на третьей строчке в турнирной таблице, сумев набрать 32 очка за 16 сыгранных матчей. Отставание от донецкого Шахтера составляет 4 пункта, при имеющейся игре в запасе.

В следующем туре подопечные Виктора Скрипника сразятся на поле Славутич-Арены против киевского Динамо.