Вратарь в текущем сезоне пропустил 10 голов в 8 матчах.
Бетим Альими, ФК Олимпик
10 марта 2021, 16:38
Вратарь донецкого Олимпика Бетим Альими получил вызов в сборную Косово, сообщает пресс-служба клуба УПЛ.
Для 25-летнего голкипера это первый вызов в национальную команду, которой в этом месяце предстоит провести три поединка.
Сначала Косово проведет товарищеский матч против Литвы (24 марта), а затем сыграет два отборочных матча на ЧМ-2022 — против Швеции (22 марта) и Испании (31 марта).
В нынешнем сезоне Альими пропустил 10 мячей в восьми матчах за Олимпик.
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