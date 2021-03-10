Скандал из-за отмененного гола в матче донецких клубов набирает обороты.
фото - ФК Олимпик
10 марта 2021, 14:59
ФК Олимпик обратился к УАФ с просьбой обнародовать запись переговоров бригады арбитров во время матча Олимпик — Шахтер.
По мнению представителей донецкого клуба это поможет избежать каких-либо инсинуаций на тему разыгравшегося скандала в матче 17-го тура УПЛ между Олимпиком и Шахтером и лучше разобраться в сложившейся ситуации, как представителям СМИ, так и всей футбольной общественности Украины.
Ранее президент Олимпика Владислав Гельзин заявил, что "системность беспредела достигла черты, угрожающей существованию футбола Украины".
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