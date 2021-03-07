Украина

Специалист дал комментарий после судейского скандала.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер с минимальным счетом переиграл Олимпик (1:0).

На 38-й минуте матча нападающий Олимпика Таддеус Нкенг сравнял счет, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Юрий Иванов принял решение отменить гол. Арбитр зафиксировал офсайд и это решение, однозначно, было спорное.

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Луччи в интервью Профутбол Digital прокомментировал судейство Иванова и критику в его адрес.

"Популярное мнение, что перед офсайдом Трубин фолил на Снурницыне и нужно было ставить пенальти? Популярные мнения — это не правила игры.

В Украине слишком много псевдоэкспертов, которым платят деньги. Они каждый раз раздувают искусственные скандалы без каких-то причин. Время остановить эти глупые вопросы".

Также Луччи оценил поведение президента Олимпика Владислава Гельзина который жестко прокомментировал отмененный гол.

"Я не буду комментировать заявления Гельзина. Могу подтвердить что КДК примет очень жесткое решение которое касается его поведения. В Европе такое поведение не принимают и не терпят", — констатировал Луччи.

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