Украина

Луганчане прошли необходимую процедуру перед важной встречей.

Заря в рамках 18-го тура чемпионата Украины сыграет против киевского Динамо на своем поле и попытается продлить победную серию.

За несколько дней до матча команды традиционно прошли тестирование на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт луганчан, все тесты игроков и тренерского штаба клуба оказались отрицательными.

Напомним, что матч Заря — Динамо состоится в воскресенье, 14-го марта, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.