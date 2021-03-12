Лига Европы

22-летний украинец провел юбилейный поединок в футболке киевлян.

Вчера, 11 марта, прошел первый поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором киевское Динамо на своем поле уступило Вильярреалу со счетом 0:2.

Для полузащитника Динамо Николая Шапаренко эта игра была юбилейная — на его счету теперь 100 проведенных встреч в футболке основной команды киевского клуба.

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Шапаренко дебютировал за первую команду Динамо в 2017 году. 22-летний украинец провел 66 поединков в УПЛ, 25 в еврокубках, 7 в Кубке Украины и два матча в Суперкубке страны. За это время он забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.

В нынешнем сезоне Шапаренко отыграл 28 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

Видеообзор матча Динамо — Вильярреал можно посмотреть на Football.ua.

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