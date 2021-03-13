Football.ua представляет анонс матча 18-го тура чемпионата Украины.
Фото ФК Ингулец
13 марта 2021, 07:30
В стартовом матче 18-го тура УПЛ Минай примет в Ужгороде Ингулец.
Минай — Ингулец
Суббота, 13 марта, 14:00. Ужгород, стадион Авангард. Арбитр — Сергей Бойко (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Ингулец и Минай фактически являются соседями по турнирной таблице (по дополнительным показателям между ними втиснулся Рух), набрав одинаковое количество очков и лишь на 1 пункт оторвавшись от последнего места, гарантирующего вылет.
По традиции такие поединки называют "битвой за 6 очков", однако закрпатцы в предматчевых интервью говорили о "битве за 9 очков", подчеркивая особую важность встречи в Ужгороде.
Особую изюминку встрече придает тот факт, что никто из соперников ни разу не смог обыграть друг друга в игровое время, хотя встречались в Первой лиге, УПЛ и Кубке Украины (в этом противостоянии Ингулец оказался сильнее в серии послематчевых пенальти).
В предыдущем туре Ингулец сыграл вничью с Колосом, а Минай потерпел крупное поражение от Динамо. Помимо потери очков, обе команды потеряли и нескольких ведущих исполнителей: из-за дисквалификаций не сыграют Лопыренок, Малепе и Матич у хозяев, а также Коваленко и Козак у гостей.
Стоит отметить фактор, который может оказать влияние на поединок — сложный и долгий путь петровцев: поездом от Александрии до Львова, а затем автобусом до Ужгорода.
С другой стороны — минусом для хозяев станет то, что матч пройдет без зрителей.
Интересные факты
– Команды провели между собой 4 официальных матча (1 в УПЛ) и все они завершились со счетом 1:1.
– Ингулец в УПЛ ни разу не побеждал на выезде: 5 ничьих и 4 поражения.
– Безвыигрышная серия Ингульца составляет 5 матчей: 3 ничьи и 2 поражения.
– Ингулец не может поразить ворота соперника в чемпионате 208 минут.
– Минай пропускает в последних 9-ти матчах УПЛ (рекорд клуба) — 21 мяч.
Ориентировочные составы
Не сыграют: Лопыренок, Малепе, Матич — Коваленко, Козак.
прогноз 1:1
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