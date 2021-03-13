Украина

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура чемпионата Украины.

В стартовом матче 18-го тура УПЛ Минай примет в Ужгороде Ингулец.

Минай — Ингулец

Суббота, 13 марта, 14:00. Ужгород, стадион Авангард. Арбитр — Сергей Бойко (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Ингулец и Минай фактически являются соседями по турнирной таблице (по дополнительным показателям между ними втиснулся Рух), набрав одинаковое количество очков и лишь на 1 пункт оторвавшись от последнего места, гарантирующего вылет.

По традиции такие поединки называют "битвой за 6 очков", однако закрпатцы в предматчевых интервью говорили о "битве за 9 очков", подчеркивая особую важность встречи в Ужгороде.

Особую изюминку встрече придает тот факт, что никто из соперников ни разу не смог обыграть друг друга в игровое время, хотя встречались в Первой лиге, УПЛ и Кубке Украины (в этом противостоянии Ингулец оказался сильнее в серии послематчевых пенальти).

В предыдущем туре Ингулец сыграл вничью с Колосом, а Минай потерпел крупное поражение от Динамо. Помимо потери очков, обе команды потеряли и нескольких ведущих исполнителей: из-за дисквалификаций не сыграют Лопыренок, Малепе и Матич у хозяев, а также Коваленко и Козак у гостей.

Стоит отметить фактор, который может оказать влияние на поединок — сложный и долгий путь петровцев: поездом от Александрии до Львова, а затем автобусом до Ужгорода.

С другой стороны — минусом для хозяев станет то, что матч пройдет без зрителей.

Интересные факты

– Команды провели между собой 4 официальных матча (1 в УПЛ) и все они завершились со счетом 1:1.

– Ингулец в УПЛ ни разу не побеждал на выезде: 5 ничьих и 4 поражения.

– Безвыигрышная серия Ингульца составляет 5 матчей: 3 ничьи и 2 поражения.

– Ингулец не может поразить ворота соперника в чемпионате 208 минут.

– Минай пропускает в последних 9-ти матчах УПЛ (рекорд клуба) — 21 мяч.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Лопыренок, Малепе, Матич — Коваленко, Козак.

прогноз 1:1

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