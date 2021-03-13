Украина

Тренер днепрян хочет играть зрелищно и красиво.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич накануне матча против Ворсклы пообщался с клубной пресс-службой.

"Креативный футбол — это мечта каждого тренера, но несмотря на то турнирное положение, что у нас сейчас есть, думаю, что креатив может вывести нас на другую дорогу, и наше место в турнирной таблице не позволяет сейчас быть отважными и попробовать некоторые рисковые вещи, особенно выходы из обороны в атаку. Была бы лучше реализация, то болельщики были бы более довольны нашими результатами. Если ты не забиваешь, то не можешь выиграть.

Сейчас после каждого матча слышишь комментарии тренеров и президентов клубов, которые критикуют арбитраж. Конечно, судейский комитет анализирует работу своих специалистов, как тренеры своих игроков, и арбитры должны это делать, но если они являются главными действующими лицами в каждом матче, то это явно не тот путь, которым должен идти украинский футбол. Я знаю, что многие специалисты, скауты, и вообще спортивный мир следит за УПЛ, однако если в каждом матче на первый план выходят арбитры, то это не тот путь, ведь хочется сосредоточиться на самой игре", — приводит слова Йовичевича официальный сайт Днепра-1.

Напомним, ранее президент Днепра-1 заявил, что хочет услышать гимн Лиги чемпионов на домашнем матче команды.