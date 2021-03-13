Украина

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура чемпионата Украины.

В 18-м туре Ворскла, ведущая борьбу за еврокубки, примет Днепр-1, застрявший в опасной близости от зоны вылета.

Ворскла — Днепр-1

Суббота, 13 марта, 17:00. Полтава, стадион Ворскла имени Алексея Бутовского. Арбитр — Виктор Копиевский (Кропивницкий). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Ворскла, не устающая удивлять в нынешнем сезоне, продолжает преследовать четверку лидеров, отставая от четвертого места лишь на 2 очка и сохраняет хорошие шансы на попадание в еврокубки.

В весенней части чемпионата лучшие результаты, чем Ворскла, демонстрируют только Заря и Динамо. При этом нынешний соперник полтавчан выступает аналогично: 2 победы и 2 ничьи, однако провал в первом круге уже не позволит Днепр-1 замахнуться на большее, чем сохранение прописки в Премьер-лиге.

Правда, стоит отметить, что если у Ворсклы последние два матча стали победными, то Днепр-1 довольствовался в последних двух турах ничьими.

Обе команды избежали дисквалификаций перед очной встречей, да и на травмы игроков Йовичевичу и Максимову грех жаловаться.

Интересные факты

– Команды провели между собой 6 официальных матчей (5 в УПЛ): 1 победа Ворсклы, 2 ничьи и 3 победы Днепр-1.

– Этот матч станет для Ворсклы юбилейным домашним в УПЛ — 360-м.

– Беспроигрышная серия Ворсклы в чемпионате составляет 5 матчей: 2 победы и 3 ничьи.

– Беспроигрышная серия Днепр-1 в УПЛ составляет 4 матча (рекорд клуба): 2 победы и 2 ничьи.

Ориентировочные составы

прогноз 2:0

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.