Football.ua представляет анонс матча 18-го тура чемпионата Украины.
Фото СК Днепр-1
13 марта 2021, 08:30
В 18-м туре Ворскла, ведущая борьбу за еврокубки, примет Днепр-1, застрявший в опасной близости от зоны вылета.
Ворскла — Днепр-1
Суббота, 13 марта, 17:00. Полтава, стадион Ворскла имени Алексея Бутовского. Арбитр — Виктор Копиевский (Кропивницкий). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Ворскла, не устающая удивлять в нынешнем сезоне, продолжает преследовать четверку лидеров, отставая от четвертого места лишь на 2 очка и сохраняет хорошие шансы на попадание в еврокубки.
В весенней части чемпионата лучшие результаты, чем Ворскла, демонстрируют только Заря и Динамо. При этом нынешний соперник полтавчан выступает аналогично: 2 победы и 2 ничьи, однако провал в первом круге уже не позволит Днепр-1 замахнуться на большее, чем сохранение прописки в Премьер-лиге.
Правда, стоит отметить, что если у Ворсклы последние два матча стали победными, то Днепр-1 довольствовался в последних двух турах ничьими.
Обе команды избежали дисквалификаций перед очной встречей, да и на травмы игроков Йовичевичу и Максимову грех жаловаться.
Интересные факты
– Команды провели между собой 6 официальных матчей (5 в УПЛ): 1 победа Ворсклы, 2 ничьи и 3 победы Днепр-1.
– Этот матч станет для Ворсклы юбилейным домашним в УПЛ — 360-м.
– Беспроигрышная серия Ворсклы в чемпионате составляет 5 матчей: 2 победы и 3 ничьи.
– Беспроигрышная серия Днепр-1 в УПЛ составляет 4 матча (рекорд клуба): 2 победы и 2 ничьи.
Ориентировочные составы
прогноз 2:0
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