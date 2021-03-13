Украина

Соперники встретятся в третьем туре отборочного этапа ЧМ-2022.

Поединок третьего тура отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Украины и Казахстана обслужит словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Ассистентами главного арбитра будут Матей Жунич и Грега Кордеж, а четвертым рефери назначен Славко Винчич.

Делегат ФИФА — Владимирас Бузмаковас (Литва). Судейский наблюдатель — Деян Филипович (Сербия).

Матч Украина — Казахстан состоится 31 марта на Арене Львов.

Напомним, что ранее стали известны судейские бригады на два стартовых матча сборной Украины против Франции и Финляндии.

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