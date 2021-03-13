Соперники встретятся в третьем туре отборочного этапа ЧМ-2022.
Матей Юг, uefa.com
13 марта 2021, 20:15
Поединок третьего тура отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Украины и Казахстана обслужит словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Ассистентами главного арбитра будут Матей Жунич и Грега Кордеж, а четвертым рефери назначен Славко Винчич.
Делегат ФИФА — Владимирас Бузмаковас (Литва). Судейский наблюдатель — Деян Филипович (Сербия).
Матч Украина — Казахстан состоится 31 марта на Арене Львов.
Напомним, что ранее стали известны судейские бригады на два стартовых матча сборной Украины против Франции и Финляндии.
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