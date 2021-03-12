Украина

Первый домашний поединок сборная проведет во Львове в конце марта.

Первый домашний матч сборной Украины в рамках отборочного этапа ЧМ-2022 против Финляндии обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

Ассистентами Ковача будут Василе Маринеску и Михай Артене. Четвертым арбитром назначен Овидиу Хацеган.

Делегат ФИФА — Ева Гажевска (Польша), а судейский наблюдатель — Уильям Янг (Шотландия).

Матч Украина — Финляндия пройдет 28 марта во Львове.

Напомним, что свой путь в отборе ЧМ-2022 подопечные Андрея Шевченко начнут гостевым матчем против сборной Франции — 24 марта. Эту встречу обслужит немецкая бригада арбитров.

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