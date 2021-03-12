Первый домашний поединок сборная проведет во Львове в конце марта.
Иштван Ковач, frf.ro
12 марта 2021, 15:48
Первый домашний матч сборной Украины в рамках отборочного этапа ЧМ-2022 против Финляндии обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.
Ассистентами Ковача будут Василе Маринеску и Михай Артене. Четвертым арбитром назначен Овидиу Хацеган.
Делегат ФИФА — Ева Гажевска (Польша), а судейский наблюдатель — Уильям Янг (Шотландия).
Матч Украина — Финляндия пройдет 28 марта во Львове.
Напомним, что свой путь в отборе ЧМ-2022 подопечные Андрея Шевченко начнут гостевым матчем против сборной Франции — 24 марта. Эту встречу обслужит немецкая бригада арбитров.
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